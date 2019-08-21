العقابي: اميركا تركت داعش ووظفت نفسها للتجسس على الحشد الشعبي

2019/08/21 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد مدير اعلام الحشد الشعبي، مهند العقابي، الاربعاء، ان اميركا تركت داعش ووظفت نفسها للتجسس على الحشد الشعبي، لافتاً الى ان داعش الاجرامي لايكاد يكون له وجود في العراق.وقال العقابي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الاميركان تركوا داعش واصبحوا يتجسسون على الحشد وهذه هي وظيفتهم الحالية”.ولفت العقابي الى ان “الحشد […]

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