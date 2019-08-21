قائد عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي يتفقد قواطع المسؤولية في المحافظة

2019/08/21 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد قائد عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي صفاء الساعدي، الاربعاء، مقر اللواء 40 بالحشد الذي تعرض للقصف الذي استهدف محيط قاعدة بلد الجوية امس.وذكر موفدنا ان الساعدي زار مقر اللواء 40 المستهدف لمناقشة الاوضاع الامنية وانتشار القطعات العسكرية، مبينا ان قائد العمليات اجرى بعد ذلك زيارة الى مقر اللواء 41 بالحشد.واضاف الموفد، ان ...

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