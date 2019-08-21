2019/08/21 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استكمال مشروع النافذة الإلكترونية لإصدار اجازات الاستيراد والتصدير، وإطلاق العمل بالموقع الالكتروني لنقطة تجارة العراق الدولية لتسجيل شركات القطاع العام.وقال وزير التجارة، محمد العاني، في بيان صحفي تلقت وكالة النعيم نيوز نسخة منه، إن “الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في الوزارة استكملت مشروع النافذة الالكترونية الواحدة بهدف اصدار اجازات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تطلق موقع نقطة تجارة العراق الدولية واستكمال مشروع النافذة الإلكترونية النعيم نيوز.

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