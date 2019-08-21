للعام الثاني.. جهاز HUAWEI P30 Pro ‎ ينتزع جائزة أفضل هاتف في العالم

2019/08/21 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة منحت “الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت”، لقب “أفضل هاتف ذكي في العام “2019-2020” لهاتفHUAWEI P30 Pro ‎.وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تفوز بها “هواوي” بالجائزة.وتلقت “مجموعة هواوي لأعمال المستهلك” في 21 من شهر أغسطس الجائزة من EISA، الرابطة التي تضم أكثر من 55 من أكثر مجلات الإلكترونيات في العالم شهرة.[…]

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