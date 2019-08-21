2019/08/21 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3pUT3T4E_t0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بهاء الاعرجي : هناك كتل لا تريد لعبد المهدي ان ينجح) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بهاء الاعرجي : هناك كتل لا تريد لعبد المهدي ان ينجح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).