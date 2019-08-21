عضو بمجلس الديوانية : حركة الإصلاح الأخيرة هي حراك مصالح فقط

2019/08/21 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصف عضو مجلس محافظة الديوانية، خضير المياحي، اليوم الأربعاء، الحراك الأخير في المحافطة بحراك المصالح.

وقال المياحي لـ"الغد برس"، أن "السبب في عدم اختيار، حسين السعيدي، مديرا لبلدية الديوانية هو لكفاءته ومهنيته وإخلاص في العمل لكن للاسف من يمتلك هذه المواصفات لا مكان له ولا يملك أي مقبولية لدى البعض الاكبر في مجلس المحافظة ولا المحافظة".





وأشار إلى أن "حركة الإصلاح الأخيرة هي حركة مصالح فقط لا غير"، مهددا بـ"الكشف عن ما وراء الستار في حال عدم مصادقة المحافظ يوم غد الخميس على تعيين السعيدي مديرا لبلدية الديوانية ".

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