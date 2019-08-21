ذي ماتريكس يعود في جزئه الرابع

2019/08/21 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 20 عاما على انطلاقه في الجزء الأول من أفلام "ذي ماتريكس" بدور نيو، يعود الممثل الأميركي الكندي كيانو ريفز لتجسيد هذه الشخصية في الجزء الرابع من هذه السلسلة بتوقيع المخرجة لانا واكوفسكي.

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