عبدالله حمدوك يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء السودان

2019/08/21 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، اليمين الدستوريةرئيسا للحكومة الانتقالية السودانية، في القصر الجمهوري أمام رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء.

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