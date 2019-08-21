مباحثات ايرانية فرنسية قبيل قمة G7

2019/08/21 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيلتقي مسؤولين إيرانيين قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك عشية قمة مجموعة “السبعة الكبار” في فرنسا.وقال ماكرون للصحفيين، اليوم الأربعاء: “خلال ساعات قبل قمة G7، سأعقد لقاءات مع إيرانيين لتقديم مقترحات”.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأنه سيلتقي الرئيس […]

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