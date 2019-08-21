2019/08/21 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قالن: دوريات مشتركة قريبا للقوات التركية والأمريكية شرق الفرات ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قالن: دوريات مشتركة قريبا للقوات التركية والأمريكية شرق الفرات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).