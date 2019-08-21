2019/08/21 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قالن: دوريات مشتركة قريبا للقوات التركية والأمريكية شرق الفرات ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قالن: دوريات مشتركة قريبا للقوات التركية والأمريكية شرق الفرات ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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