2019/08/21 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ذي قار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاربعاء، عن شرطها للموافقة على استئناف العمل بمشروع ملعب ذي قار.

وذكرت الوزارة في وثيقة مرسلة الى شركة "سار اور" الفرنسية، المسؤولة عن بناء الملعب، "نود اعلامكم بعدم ممانعة الوزارة على استئناف العمل بملعب ذي قار الاولمبي، شرط التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المقدمة من قبل شركتكم بحق الوزارة، واكمال المشروع بكافة فقراته وبنفس الاسعار المثبتة بحق الوزارة، ومصادقة استمارة التسوية الخاصة بالمشروع".

بغداد اليوم - بغداد

أرسلت اللجنة الاولمبية العراقية، اليوم الاربعاء، إشعارا رسميا الى الاتحاد المركزي لكرة الطائرة بالرقم 125 في 21/8/2019، أكدت فيه الغاء المؤتمر الانتخابي لعدد من اعضاء الهيئة العامة وذلك لمخالفته قانون انتخابات الاتحادات 1

بغداد اليوم - متابعة

كشف النجم البرازيلي السابق ريفالدو، الاربعاء، عن السبب الذي جعل اللاعب البرازيلي فليب كوتينيو يرحل من صفوف برشلونة.

وقال ريفالدو في حديثه لموقع "بيت فير"، إن "أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، هو السبب في رحيل ال

بغداد اليوم- متابعة

كشفت صحيفة ماركة الاسبانية، الاربعاء، عن اتضاح ملامح صفقة تبادلية "ضخمة" بين نادي برشلونة الاسباني ونادي يوفنتوس الايطالي.

مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات، بدأت تتضح ملامح "صفقة ضخمة" في الأفق، بين عملاقي أو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. وزارة الرياضة تضع شرطاًً للموافقة على استئناف العمل بمشروع ملعب ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. وزارة الرياضة تضع شرطاًً للموافقة على استئناف العمل بمشروع ملعب ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).