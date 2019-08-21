نهلة الراوي تكشف سبب طلبها رفع الحصانة النيابية

2019/08/21 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

كشفت

عضو مجلس النواب، نهلة الراوي، الأربعاء، عن سبب طلبها سحب حصانتها النيابية.

وقالت

الراوي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في ظل مساعينا لتكامل

عمل السلطات الثلاث في العراق، وحرصاً منا على قطع الطريق على مثيري الفتن الذين

انتهجوا لعبة خلط الاوراق امام الرأي العام ؛ تقدمنا بطلب شخصي لرئيس مجلس النواب

لرفع الحصانة النيابية ؛ ثقة منا بنزاهة عملنا امام الله ثم بالقضاء العراقي

النزيه في احقاقه للحق ورد المظالم”.

وأضافت أنه“مع تشديدنا على عدم صحة ما نُسب إلينا من اتهام؛ فإننا نؤكد أن هذه الأساليب لا تعود بالضرر إلا على مثيريها الساعين إلى استحصال مكاسب مؤقتة، ذلك ان الجمهور الذي انتخبنا ونتشرف بخدمته واعلاء صوته في كافة الميادين، يعلم الحقيقة كاملة مهما حاول بعضهم ان يُغطي شمسها بغربال التضليل”.

واردفت

“نؤكد وقوفنا الكامل مع السلطات الثلاث في مكافحة الفساد وتعزيز سلطة القضاء

وقواعد الشفافية والنزاهة، والتزامنا الكامل مع الجهات ذات العلاقة في سير عمليات

التحقيق التي تقودها نخبة فاضلة وضعت مصلحة العراق ونصرة المظلومين من ابنائه

أولاً”.

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