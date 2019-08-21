الدفاع المدني تعلن إخماد حريق اندلع داخل محال تجارية في كربلاء

2019/08/21 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كربلاء

أعلنت

مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، الأربعاء، عن إخماد حريق اندلع داخل محال

تجارية في منطقة الجاير.

وذكرت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الدفاع المدني

في محافظة كربلاء تمكن، اليوم، من إخماد حادث حريق واسع الانتشار اندلع داخل عدد

من المحال التجارية لبيع المواد الغذائية في منطقه الچاير شارع ابو طالب”.

وأضافت

أن “فرقة إطفاء مرفودة بعجلة حوضية هرعت مع عجلة اسعاف الى مكان الحادث

المذكور، وباشرت بعملية الاخماد بعد محاصرة النيران والاطباق عليها بكل مهنية

واداء مميز والحيلولة دون توسعها الى باقي المحلات المجاورة والدور القريبة من

موقع الحادث وبدون اي اضرار أو اصابات بشرية”.

وأوضحت

المديرية، أنه “تم اثناء عملية المكافحة العثور على مبلغ من المال قدره 3

مليون دينار عراقي وتسليمه بوصل اصولي الى صاحبها الشرعي”.

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