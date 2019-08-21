ترامب: سأطلق سراح الآلاف من سنجاء «داعش» ما لم تستلمهم بلدانهم

2019/08/21 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق للمرة الثانية، هدد الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب بإطلاق سراح سجناء تنظيم “داعش” المشدد، الذين ألقي القبض عليهم في #سوريا و #العراق، إذا لم تستردهم بلدانهم التي جاؤوا منها […]

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