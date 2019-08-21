فقدان 600 ميكاواط من الكهرباء في ميسان

2019/08/21 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعرضت محطة العمارة الغازية إلى خروج كافة وحداتها الأربعة عن العمل نتيجة انقطاع وصول وقود الغاز إليها من شركة نفط ميسان، وفقدان ما يقارب من 400 ميكاواط من الشبكة الوطنية في ميسان ما أثر على تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة.

وقال مدير محطة كهرباء العمارة الغازية ماهر هاشم جعفر في تصريح صحفي، إن "توقف إيصال الوقود للمحطة وتوقفها بشكل مفاجئ قد يتسبب بانطفاء كامل، نتيجة خروج 400 ميكا واط من الشبكة بشكل لحظي ومفاجئ".واشار جعفر إلى أن "هذه الحالة {إنقطاع وصول الغاز} تكررت لأكثر من مرة خلال هذا الشهر دون إيجاد حل جذري من قبل وزارة النفط/ شركة نفط ميسان".الى ذلك قال عضو اللجنة الوزارية لوزارة الكهرباء في المنطقة الجنوبية جاسم محمد للمربد، إلى أن خروج محطة العمارة الغازية أدى إلى حصول إنطفاء {دروبات} في الفولتية وأثرت سلبا على واقع الشبكة الكهربائية وفقدان محطة البزركان الغازية {80 ميكا واط} و{محطة الأس تي اكس الديزلات 150 ميكا واط} ليصبح الإنتاج المفقود في محافظة ميسان 650 ميكا واط منذ ظهر اليوم ولغاية الآن.وطالب وزارة النفط متمثلة بشركة نفط ميسان إجراء اللازم لحل هذا الموضوع وإعادة صمام الغاز بتجهيز المحطة لتلافي الإرباك في تجهيز الطاقة الكهربائية لمناطق المحافظة.انتهى

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