ماكرون يلتقي مسؤولين إيرانيين لإنقاذ الاتفاق النووي

2019/08/21 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاربعاء، أنه سيلتقي بممثلين عن إيران خلال الساعات المقبلة لبحث مقترحات إنقاذ الاتفاق النووي.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال ماكرون خلال كلمة ألقاها أمام عدد من الصحافيين التابعين لجمعية الصحافة الرئاسية في الإيليزيه، اليوم الأربعاء، "سألتقي خلال الساعات المقبلة بالإيرانيين قبل انعقاد قمة مجموعة السبع لكي نحاول تقديم اقتراحات".

وكانت وكالات الأنباء الإيرانية قد كشفت أمس الثلاثاء عن لقاء مرتقب سيجمع بين ماكرون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في باريس بعد غد الجمعة.

وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد طهران.

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