2019/08/21 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الاربعاء، عن إحالة حزمة من المشاريع الخدمية الجديدة بقيمة 38 مليار دينار عراقي، تضمنت انشاء شوارع وشبكات مجاري وماء وتطوير مستوصفات صحية في عدد من مناطق ومدن مختلفة من المحافظة ، فيما ألزم رؤساء الوحدات الادارية بوضع جدول محدد يتضمن ادراج جميع المشاريع المتلكئة واسبابها ونسب الانجاز فيها من اجل متابعتها من خلال مكتب المتابعة في ديوان المحافظة.

وقال الدخيلي في بيان تلقته "الغد برس"، " إن اليوم الأول من مباشرته شهد الاعلان عن إحالة حزمة من المشاريع الخدمية المهمة في عدد من مدن ومناطق المحافظة " ، لافتا الى " ان تلك المشاريع بلغت كلفتها الاجمالية 38 مليار دينار عراقي ".

واضاف الدخيلي ان "المشاريع تضمنت انشاء شوارع مكتملة البنى التحتية في الشطرة والغراف والدواية والنصر وسيد دخيل والفضلية والجبايش، فضلاً على انشاء شوارع مع شبكات مجاري مياه امطار وصرف صحي في منطقة حاوي العباس بقضاء الشطرة وصيانة واكساء طريق نصر – دواية ، علاوة على انشاء شوارع مع شبكات مجاري مياه امطار وصرف صحي في منطقة حاوي العباس بقضاء الشطرة وقضاء الدواية وقضاء الغراف" .

وبين أن "الاعلان تضمن ايضاً انشاء مشروع ماء قضاء سوق الشيوخ سعة 1000 م3 مع خطوط ناقلة وشبكات ماء و تطوير المستوصفات الصحية في الشطرة والغراف والفجر والقلعة".

وأردف أن "هذه المشاريع احيلت خارج الموازنة التي تمت اضافتها ضمن اعداد الموازنة لهذا العام وتحويل صلاحية التنفيذ الى المحافظة".

من جانب اخر اعلن الدخيلي، عن "الزام رؤساء الوحدات الادارية بوضع جدول محدد يتضمن ادراج جميع المشاريع المتلكئة واسبابها ونسب الانجاز فيها من اجل متابعتها من خلال مكتب المتابعة في ديوان المحافظة".

وقال الدخيلي عقب اجتماعٍ موسع عقد في مبنى المحافظة مع رؤساء الوحدات الادارية إن "المحافظة لديها اولوية اطلاق المشاريع الخدمية بشكل صحيح وتسهيل مهام عمل الوحدات الادارية من خلال منح اداراتها صلاحيات مخولة في وضع المعالجات وتنظيم عملها وتفعيله بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احالة مشاريع خدمية للتنفيذ بكلفة 38 مليار دينار في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احالة مشاريع خدمية للتنفيذ بكلفة 38 مليار دينار في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).