تعرض محطة كهرباء ميسان الوطنية لفقدان 600 ميكاواط

2019/08/21 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ميسان… تعرضت محطة العمارة الغازية إلى خروج كافة وحداتها الأربعة عن العمل نتيجة انقطاع وصول وقود الغاز إليها من شركة نفط ميسان، وفقدان ما يقارب من 400 ميكاواط من الشبكة الوطنية في ميسان ما أثر على تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة.وقال مدير محطة كهرباء العمارة الغازية ماهر هاشم جعفر في تصريح صحفي […]

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