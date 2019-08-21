2019/08/21 | 23:33

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في مزاد علني لبيع العملات النقدية بشيكاغو، دفع رجل أعمال من يوتاه مبلغ 1.32 مليون دولار من أجل اقتناء قطعة نقدية من فئة 10 «سنتات»

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