2019/08/21 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الصاروخية في الجيش اليمني تطلق صاروخا بالسيتيا متوسط المدى على غرفة العمليات المشتركة بجيزان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/21 | 23:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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