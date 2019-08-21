التربية تعتزم اعادة عشرين الف متسرب الى مقاعد الدراسة بالتعاون مع اليونسكو

2019/08/21 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة ، الاربعاء ، عن تعاونها مع منظمة اليونسكو لتطبيق مشروع علم طفلا جاء ذلك خلال لقاء وفد المنظمة مع المدير العام حسين العبودي في مكتبه .وبين المكتب الاعلامي في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ ان مديرة مؤسسة الايثار الانسانية هناء البدراني اوضحت ان […]

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