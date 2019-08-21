الديمقراطي الكردستاني: كارثة ستشهدها كركوك في الانتخابات المقبلة

2019/08/21 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق حذر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، من كارثة ستشهدها #الانتخابات المقبلة في محافظة #كركوك، في حال استمرار الوضع بالمحافظة (المتنازع عليها) على ما هو عليه الآن.وقال […]

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