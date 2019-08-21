2019/08/21 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BdTxGItzBtk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | مخرج "الرياضة في اسبوع" في خطر ووزير الرياضة يستجيب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | مخرج "الرياضة في اسبوع" في خطر ووزير الرياضة يستجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).