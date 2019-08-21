شرطة ميسان تكشف عن عدد المحكومين خلال الأشهر الثلاث الماضية في المحافظة

2019/08/21 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ميسان… كشفت قيادة شرطة محافظة ميسان والمنشآت، اليوم الأربعاء، عن حجم نشاطاتها واجراءاتها لمجابهة ومكافحة انتشار المخدرات في المحافظة.وقال قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت، اللواء الحقوقي ظافر عبد راضي دواي المحمداوي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر قسم شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن “شرطة المحافظة وباقي مفارز الأجهزة الأمنية والاستخبارية تمكنت من […]

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