مهند العقابي:مخطط استهداف الحشد الشعبي في العراق اميركي والادوات اسرائيلية

2019/08/21 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي في لقاء لهُ على قناة الميادين وتابعته وكالة صدى ,يوم الاربعاء , مخطط استهداف الحشد الشعبي في العراق اميركي والادوات اسرائيلية.

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