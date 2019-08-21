فضيحة الفيديوهات الجنسية.. القبض على

2019/08/21 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} بعد عام من الجرائم و5 أشهر هروب، ألقت قوات الأمن في مصر مساء اليوم الأربعاء، القبض على صاحب محل قطع غيار، والمعروف إعلاميًا بـ"عنتيل المحلة"، وذلك بعد ظهوره في مقاطع فيديوهات جنسية مع عدد كبير من نساء القرية التي يقيم بها أثناء ممارسة الجنس.

وتمكن رجال الأمن والبحث الجنائي من ضبط المتهم ”إسماعيل.أ“ في منطقة محلة البرج، بمحافظة الغربية، حيث تخفَّى داخل منزل دون خروج طوال هذه المدة، بعد انتشار المقاطع الجنسية، وتخوفه من الفتك به من قبل الأهالي، خاصة بعد قيام أزواج النساء بتطليقهن عقب ظهورهن في الفيديوهات.وبدأت الواقعة ببلاغات رسمية منذ 5 أشهر، بعد تداول مقاطع جنسية للمتهم مع سيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء ممارسة الجنس معهن، وقيامه بتصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب.وبفحص الفيديوهات وإجراء التحريات، تبين أن المتهم يمتلك محل غيار ”توك توك“ في محافظة الغربية، وقام بتصوير الفيديوهات منذ قرابة عام، وافتضح أمره بعد خلاف بينه وبين أحد الأشخاص الذي تمكن من سرقة الكمبيوتر الخاص به، ومن ثم مشاهدة الفيديوهات الجنسية، ونشرها.يذكر أن قرية كفر حجازي في محافظة الغربية، شهدت حالة من الغضب والتوتر بعد انتشار المقاطع الجنسية، وتم تحديد هوية المتهم والسيدات، ليهرب المتهم بعدها، خوفًا من الفتك به بعد ما عُرفت القضية شعبيًا وإعلاميًا بـ“عنتيل المحلة“ و“عنتيل الفيديوهات الجنسية“.انتهى

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