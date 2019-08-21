البيشمركة: أجرينا محادثات مكثفة مع بغداد حول هذه المناطق

2019/08/21 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، عن اجرائها محادثات مكثفة مع الحكومة الاتحادية حول مسألة تواجد البيشمركة في المناطق "غير مستقرة أمنيا".

وقال وزير البيشمركة شورش اسماعيل، في بيان، اليوم الاربعاء: ان الوزارة اجرت محادثات مكثفة مع الحكومة الاتحادية خلال زيارتها الاخيرة الى العاصمة بغداد حول مسألة البيشمركة والمسائل العالقة بين الجانبين".واضاف: ان الوزارة بإنتظار رد حكومة بغداد من خلال زيارة لوفد من الحكومة الاتحادية الى اقليم كردستان، في سبيل ان يجتمع الوفد الأمني للاقليم مع الوفد الزائر وعقد اجتماع لحل المشاكل العالقة في المناطق غير المستقرة أمنيا والتخصيصات المالية للبيشمركة من الرواتب والمستلزمات الأخرى".وتابع اسماعيل، انه لم يتم تحديد اي موعد الى الآن لزيارة وفد من اقليم كردستان الى بغداد لمناقشة مسألة تواجد قوات البيشمركة والمشاكل في المناطق المتنازع عليها.انتهى

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