2019/08/21 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي في لقاء لهُ على قناة الميادين وتابعته وكالة صدى , يوم الاربعاء , القواعد الاميركية في العراق لا تقوم بمهام للحفاظ على الامن العراقي بل للتجسس عليه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير اعلام الحشد العقابي:القواعد الاميركية في العراق لا تقوم بمهام للحفاظ على الامن العراقي بل للتجسس عليه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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