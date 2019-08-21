ذي قار تطلق مشروعا لإعادة الاطفال المتسربين من المدارس

2019/08/21 | 23:52

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..



اعلنت مديرية تربية ذي قار عن قرب اطلاق مشروع علم طفلا الذي يهدف الى عودة خمسة الاف تلميذ متسرب وغير مسجل ، بالتعاون مع اليونسكو الدولية ومنظمة الاغاثة الانسانية السويدية .وقال بيان صادر عن التربية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” تربية ذي قار وضعت كافة الخطط المناسبة لاحتواء اعداد التلاميذ المشمولين بالمشروع من خلال المدارس المسرعة او فتح مراكز خاصة “.واوضح البيان ان ” المناطق النائية لها الاولوية بهذا المشروع “.

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