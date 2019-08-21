2019/08/21 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي في لقاء لهُ على قناة الميادين وتابعته وكالة صدى , يوم الاربعاء , المعلومات المؤكدة لدينا ان طائرات مسيرة اسرائيلية انطلقت من اذربيجان ودخلت العراق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير اعلام الحشد العقابي:المعلومات المؤكدة لدينا ان طائرات مسيرة اسرائيلية انطلقت من اذربيجان ودخلت العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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