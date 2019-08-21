2019/08/21 | 23:56

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إصابة جندي بنيران قناص وسقوط قذائف هاون في جلولاء

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إصابة جندي بنيران قناص وسقوط قذائف هاون في جلولاء

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