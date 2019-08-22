رئيس وزراء السودان يؤدي اليمين الدستورية

2019/08/22 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ادى عبدالله حمدوك مرشح قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية الجديدة.

وقد وصل حمدوك في وقت سابق من يوم الأربعاء العاصمة الخرطوم قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وحمدوك، الذي اتفقت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، على تسميته لرئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية، هو الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، عمل خبيرا اقتصاديا وخبيرا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد والأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.وتأتي هذه الخطوات السياسية المهمة في تاريخ السودان، عقب توقيع "قوى التغيير" و"المجلس العسكري" الحاكم السبت بصورة نهائية على وثيقتي الإعلان الدستوري والإعلان السياسي لهياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا، يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بالانتخابات.





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