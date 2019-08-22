الشيخ قيس الخزعلي يحذر كل من يريد استهداف العراق مرة اخرى

2019/08/22 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، ” كل من يريد استهداف أمن العراق مرة أخرى، أن يحذر، مبينا ان، العراق لم يعد كما كان، فهو يمتلك القدرة الكاملة للدفاع عن نفسه.واشار سماحته الى ان، بيان بيان هيئة الحشد الشعبي وضع النقاط على الحروف.جاء ذلك في تغريدة له على

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