المحلل السياسي العطواني:الجيوش الالكترونية المدعومة من واشنطن وإسرائيل بدأت تخلق راي عام تجاه الحشد

2019/08/22 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المحلل السياسي جمعة العطواني ،اليوم الاربعاء، ان الحشد الشعبي انهى الجدل وأكد تورط الكيان الصهيوني وأميركا باستهداف مخازن الاسلحة.وقال العطواني في حديث متلفز لقناة “العهد” وتابعته وكالة صدى , ان “اميركا تستبيح السماء العراقية كما تستبيح الأراضي العراقية”.مشيراً الى ان وجود الحشد الشعبي يشكل عقبة امام رغبة الكيان الصهيوني بالتطبيع.واضاف ان ” الجيوش

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