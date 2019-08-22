2019/08/22 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخزعلي يدعو الحكومة بالتحرك فورا تجاه مجلس الامن بسبب ما يحصل !

النائب #فالح_الخزعلي بعد التحقيق وظهور الأدلة التي اكدت تورط اسرائيل ومن خلفها امريكا

باستهداف معسكرات الحشد الشعبي على الحكومة ان تتحمل مسؤلياتها

بألتحرك على مجلس الأمن ♦النائب فالح الخزعلي بات جليا أهمية تشريع قانون جلاء القوات الأجنبية من العراق التي سببت

الكثير من المشاكل في البلد ابرزها معارضة تسليح قواتنا

المسلحة ♦النائب فالح الخزعلي ردود الفعل الشعبية بعد العجز الحكومي قد تتصاعد ضد المصالح الأمريكية

في العراق والمنطقة وعلى الحكومة العراقية تحويل الأزمة إلى فرصة

وتسليح القوات الأمنية والعسكرية بما ينسجم وحجم الارهاب والتحديات

الامنية وهذا مشروعنا في خطة موازنة ٢٠٢٠المكتب الإعلامي 12/آب/2019

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