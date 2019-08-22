حليب أم يقتل رضيعها

2019/08/22 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول مسكن الترامادول من قبل الأم المرضعة يمكن أن يؤدي إلى وفاة الطفل الرضيع.

ووقع الحادث في مدينة بليموث البريطانية العام الماضي، ووفقا للأم، بعد أن

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