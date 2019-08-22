اكتشاف أسماك جديدة لم يسبق أن شوهد مثلها من قبل

2019/08/22 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر فيلم وثائقي حول بعثة علماء انطلقت إلى القارة القطبية الجنوبية أخيراً، اكتشاف أنواع جديدة من الأسماك «لم يسبق أن شوهد مثلها من قبل».

وأفاد موقع

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