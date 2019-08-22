رابح لونيسي - الوطنية بين شاعرين -مفدي زكريا والعيد آل خليفة

2019/08/22 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي حلت علينا يوم 17أوت الذكرى44 لوفاة شاعر الثورة الجزائرية وكاتب نشيدنا الوطني أبن ميزاب مفدي زكريا الذي قلت عنه في عدة محاضرات ومقالات لو أردنا بناء جزائري وطني حقا فلنلقن لتلامبذتنا في المدرسة إلياذة الجزائر ولنفرض عليهم حفظها وفهمها فهما جيدا، وقلت غن كان القرآن الكريم كتابنا الديني فإن الإلياذة تعد كتاب الوطنية الجزائرية لما تحويه عن تاريخ أمتنا وأبطالها وإنجازاتها عبر كل مراحلها منذ القديم إلى......

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