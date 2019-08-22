شادي الشماوي - ثلاث وثائق عن المؤتمر الأوّل للحزب الشيوعي التركي / الماركسي – اللينيني

2019/08/22 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي كلمة للمترجم :تجدون أدناه ثلاث وثائق جمّعناها و رأينا أنّها معا مفيدة أكثر ممّا لو نشرت متفرّقة أو نشرت منها وثيقة واحدة أو إثنتان ذلك أنّها ، في تقديرنا ، متمّمة لبعضها البعض لتكوين فكرة شاملة نوعا ما عن هذا المؤتمر .و جدير بالذكر أنّ هذا الحزب هو الحزب الذى أسّسه إبراهيم كايباكايا الذى ترجمنا و نشرنا جزءا من أعماله على صفحات الحوار المتمدّن ضمن كتبنا ، و قد شهد إنشقاقات و خرجت عنه مجموعات م......

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