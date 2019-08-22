2019/08/22 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير اعلام الحشد الشعبي، مهند العقابي، الاربعاء، ان اميركا تركت داعش ووظفت نفسها للتجسس على الحشد الشعبي، لافتاً الى ان داعش الاجرامي لايكاد يكون له وجود في العراق.وقال العقابي في تصريح متلفز تابعته وكالة صدى الاعلام، ان “الاميركان تركوا داعش واصبحوا يتجسسون على الحشد وهذه هي وظيفتهم الحالية”.ولفت العقابي الى ان “الحشد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير اعلام الحشد العقابي:اميركا تركت داعش ووظفت نفسها للتجسس على الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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