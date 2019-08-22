شاهد.. عصابة تطلق النار على عامل متجر لسبب لا تتخيله!

2019/08/22 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} وثّق مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة لحظة اعتداء عصابة على عامل متجر للهواتف وإصابته بالرصاص في ساقه، بسبب عطل فني.

واقتحمت عصابة مكونة من 5 أشخاص متجرًا تابعًا لشركة ”GSM“ في منطقة أتاشهير في مدينة إسطنبول التركية، وباغتوا العامل بهجوم عنيف.وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن رجال العصابة اشتروا خط هاتف محمول قبل يومين، لكنه لم يفعّل، فعادوا للمتجر وهم يسعون للانتقام.ولسوء حظه، كان العامل الذي عُرف بين وسائل الإعلام المحلية باسم ”إيه واي“، يقف وراء مكتب المتجر، عندما توجه أحد ”البلطجية“ خلف المكتب، وبدأوا بضربه على رأسه.وحاول عامل المتجر، الذي كان يرتدي قميصًا أزرق، الدفاع عن نفسه، ولكنه لم يستطع صدّ الهجوم وتعرّض للضرب بشكل متكرر من قِبل رجل آخر يرتدي قميصًا أبيض.ولم يكتف المعتدون بضرب العامل الأعزل فقط، بل سحب أحدهم مسدسًا وأطلق النار عليه وأصابه في ساقه.وبمجرد إصابته بالرصاص، سقط العامل على الأرض ممسكًا بساقه المصابة، بينما استمر الرجل ذو القميص الأبيض في ركله في رأسه.وبعد فرار المهاجمين، هرع أحد المارة إلى الموقع ورأى إصابة العامل، حيث خلع حزامه وربطه حول ساقه لوقف النزيف، ومن ثم طلب عامل متجر آخر النجدة، وتم نقل الضحية إلى المستشفى.وأكد قسم شرطة منطقة أتاشهير اعتقال 5 مشتبه بهم في القضية، وضبط المسدس المستخدم في الجريمة.انتهى

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