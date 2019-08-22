مدرب نادي كربلاء السابق ينتقد انتخابات النادي;الانتخابات جرت في مقهى لذلك فالنادي لايمثلني

2019/08/22 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد لاعب ومدرب نادي كربلاء السابق ميثم داعي الحق انتخابات نادي كربلاء التي جرت عصر اليوم الاربعاء مبينا ان الانتخابات جرت بسرية ولم يعلن عنها الا قبل اربع ساعات من اجرائهاواوضح داعي الحق لوكالة نون ان من حق كل رياضي في المحافظة ان يرشح نفسه للهيئة العامة حيث تم ابعاد عشرات اللاعبين من الترشيح من خلال سرية العمل والكتمان والسرعة التي مورست فيها الانتخابات والتي جرت في مقهى

واضاف "نحن كلاعبين وانا شخصيا كضو مؤسس للنادي فان هذه الادارة لاتمثلني لانها خرجت من المقهى حسب تعبيره

وبين لاعب ومدرب نادي كربلاء السابق ان المعترضين سيلجئون للقضاء من اجل اعادة الحق الى وضعه الطبيعي

واعلن رئيس نادي كربلاء، احمد هدام، اليوم الاربعاء، ان الحكومة المحلية في كربلاء منعت اقامة انتخابات الهيئة الادارية للنادي والتي كان من المزمع اقامتها في الساعة الرابعة من عصر اليوم في فندق البارون مما اضطر النادي لنقلها لقاعة نغنوغ.

واعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي، في (23 تموز 2019)، ان المجلس صوت خلال جلسته الاعتيادية على حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء نتيجة لتدني مستوى النادي بشكل كبير وآخرها الاخفاق في الصعود للدوري الممتاز.

فيما اعتبر رئيس نادي كربلاء قرار مجلس محافظة كربلاء حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء بانه غير ملزم لادارة النادي لاسباب قانونية، موضحا، ان حل الهيئة الادارية هي من صلاحيات الهيئة العامة او لوجود فساد مالي واداري.

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