بسبب “غاز الضحك.. ”مقتل سيدة بريطانية

2019/08/22 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

لقيت سيدة بريطانية حتفها إثر استنشاقها كمية كبيرة من “أوكسيد النيتروز” المعروف بـ “غاز الضحك”، بهدف تخفيف آلامها من متلازمة الألم الإقليمي (الناحي)

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