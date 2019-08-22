البنتاغون يرد رسميا على اتهامات الحشد الشعبي

2019/08/22 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

نفى البنتاغون، الاربعاء (21 اب 2019)، تورط الولايات المتحدة بالانفجارات التي طالت مستودعات للذخيرة في العراق.وقال المتحدث بأسم البنتاغون، شون روبرتسون، إن "الولايات المتحدة ليس لها اي علاقة بالانفجارات التي طالت مستودعات للذخيرة في العراق".

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، قد اتهم الاربعاء (21 اب 2019)، القوات الأمريكية بإدخال طائرات إسرائيلية لاستهداف مقرات الحشد العسكرية داخل البلاد.وقال المهندس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "ما يجري الآن من استهداف لمقرات الحشد الشعبي أمر مكشوف لسيطرة الجيش الأميركي على الأجواء العراقية عن طريق استغلال رخصة الاستطلاع، واستخدام الأجواء المحلية لأغراض مدنية وعسكرية ومن ثم التشويش على أي طيران آخر من ضمنه طيران قوات الجيش البطل في حين سُمِح لطائرات أميركية وإسرائيلية بتنفيذ الاعتداءات المتكررة، وهذا ما كشفته بعض مراكز البحوث الأميركية وتصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بهذا الصدد".وأضاف: "أصبح أعداء العراق اليوم يخططون مجددا لاستهداف قوات الحشد الشعبي بطرق مختلفة، أميركا التي أسهمت بجلب الجماعات الإرهابية إلى العراق والمنطقة باعتراف ترمب تفكر بأساليب متعددة لانتهاك سيادة العراق واستهداف الحشد، يأتي ذلك بعد اندحار داعش الإرهابي والانتصارات الكبيرة التي حققها أبناء الحشد والقوات العسكرية والأمنية وما سبقها ولحقها من عملية تثبيت هيئة الحشد قانونيا ورسميا بدعم شعبي ورسمي بالأخص من لدن رئيس الوزراء المحترم وإصداره الأمر الديواني الداعي لتنظيم الحشد، وبعد قرار مجلس الأمن الوطني الذي ألغى جميع رخص الطيران فوق الأجواء المحلية".وتابع: "عمليات الاستهداف كانت تجري تارة من خلال الطعن بشخصيات جهادية ووطنية من مختلف الأطياف بواسطة حملات تسقيط إعلامية مصحوبة بوضع أسماء على قائمة الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية السيئة الصيت، وتارة أخرى من خلال استهداف مقرات الحشد الشعبي في مناطق مختلفة عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة".واشار الى ان "معلومات دقيقة ومؤكدة تتوفر لدينا أن الأميركان قاموا هذا العام بإدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية عن طريق اذربيجان لتعمل ضمن أسطول القوات الأميركية على تنفيذ طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية، كما لدينا معلومات أخرى وخرائط وتسجيلات عن جميع أنواع الطائرات الأميركية متى أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات طيرانها في العراق، وقامت مؤخرا باستطلاع مقراتنا بدل تعقبها لداعش، وجمعها المعلومات والبيانات التي تخص ألوية الهيئة ومخازن أعتدتها وأسلحتها، وقد عرضنا ذلك إلى الأخوة في العمليات المشتركة والدفاع الجوي".واختتم قائلا: "نحن في الوقت الذي نكشف فيه عن هذه التفاصيل، ومشروع قادم لتصفيات جسدية لعدد من الشخصيات الجهادية والداعمة للحشد الشعبي، نعلن أن المسؤول الأول والأخير عما حدث هي القوات الأميركية، وسنحملها مسؤولية ما يحدث اعتبارا من هذا اليوم، فليس لدينا أي خيار سوى الدفاع عن النفس وعن مقراتنا بأسلحتنا الموجودة حاليا واستخدام أسلحة أكثر تطورا، وقد انتظرنا طول هذه المدة لحين إكمال جميع تحقيقاتنا بدقة حول الموضوع، هذا وقد أبلغنا قيادة العمليات المشتركة بأننا سنعتبر أي طيران أجنبي سيحلق فوق مقراتنا دون علم الحكومة العراقية طيرانا معاديا وسنتعامل معه وفق هذا المنطلق وسنستخدم كل أساليب الردع للحيلولة دون الاعتداء على مقراتنا".

بغداد اليوم _ متابعة

أكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الاربعاء (21 اب 2019)، أن العراق قادر على الدفاع عن نفسه ضد من يريد استهدافه.

‏وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "بيان هيئة ‎الحشد الشعب

بغداد اليوم - ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الاربعاء، عن غموض استهداف مخازن أسلحة الحشد الشعبي في عدة مناطق من البلاد مؤخرا.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وقوف اسرائيل وراء قصف

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم تحالف القوى العراقية، النائب فالح العيساوي، اليوم الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب رفعت الحصانة عن خمسة أعضاء، فيما رجح رفع الحصانة عن جميع النواب المتهمين بالفساد.

وأكد العيساوي، خلال برنامج "وجهة نظر&qu

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