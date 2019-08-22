خسارة قاسية للزوراء أمام اتحاد طنجة المغربي

2019/08/22 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعرض نادي الزوراء الى خسارة قاسية امام نادي اتحاد طنجة المغربي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الاولى لبطولة الاندية العربية.

وعلى ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب حقق اتحاد طنجة فوزاً بثلاثية نظيفة سجلها كل من سفيان شرف في الدقيقة {26} و ومحمد العمراوي بعده بدقيقتين، قبل ان يسجل صالح طاهر الهدف الثالث في الدقيقة {60} من علامة الجزاء.وتراجع الزوراء للمركز الثالث في المجموعة بـ 3 نقاط خلف اتحاد طنجة صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد ولكن بفارق الاهداف، فيما تربع الرفاع البحريني على صدارة المجموعة بـ 6 نقاط كاملة، فيما يقبع نادي هورسيد الصومالي في المركز الاخير بلا نقاط بعد خسارتين امام الزوراء والرفاع.



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