2019/08/22 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الوزارة تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: نتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: نتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).