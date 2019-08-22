2019/08/22 | 01:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحشد الشعبي: انفجارات مخازن العتاد عمل خارجي مُدبر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: انفجارات مخازن العتاد عمل خارجي مُدبر ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: انفجارات مخازن العتاد عمل خارجي مُدبر ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: انفجارات مخازن العتاد عمل خارجي مُدبر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).