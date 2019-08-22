2019/08/22 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة جندي بنيران قناص وسقوط قذائف هاون في ديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة جندي بنيران قناص وسقوط قذائف هاون شمال شرق ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة جندي بنيران قناص وسقوط قذائف هاون شمال شرق ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).