2019/08/22 | 01:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رسميا ..
البنتاغون يرد على اتهامات الحشد الشعبي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا .. البنتاغون يرد على اتهامات الحشد الشعبي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
البنتاغون يرد على اتهامات الحشد الشعبي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا .. البنتاغون يرد على اتهامات الحشد الشعبي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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