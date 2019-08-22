2019/08/22 | 01:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة جديدة: كلمات تجعلنا نشعر بالجوع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تشير دراسة جديدة إلى أن كلمات معينة، مثل “عطرية، فواحة” أو “مقرمش”، يمكن أن تغرينا وتشجعنا على تناول الطعام.
ووجد الاستطلاع، الذي أجراه 3Gem
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة جديدة: كلمات تجعلنا نشعر بالجوع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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