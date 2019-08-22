2019/08/22 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تشير دراسة جديدة إلى أن كلمات معينة، مثل “عطرية، فواحة” أو “مقرمش”، يمكن أن تغرينا وتشجعنا على تناول الطعام.

ووجد الاستطلاع، الذي أجراه 3Gem

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة جديدة: كلمات تجعلنا نشعر بالجوع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة جديدة: كلمات تجعلنا نشعر بالجوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).